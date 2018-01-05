Компания Трампа предоставила документы по делу о вмешательстве РФ

Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США, в ответ на запрос спецпрокурора предоставила документы в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Как сообщил в четверг телеканал CNN, в переданных документах содержится информация о встречах, контактах и мероприятиях, организованных представителями компании в период с момента вступления Дональда Трампа в президентскую гонку в июне 2015 года и до дня его инаугурации в январе 2017 года.

По словам источников телекомпании, информация содержит сведения о встрече сына президента с юристом из России Натальей Весельницкой, а также данные имеющие отношение к предпринимателю Аразу Агаларову и руководителю Российско-американской торговой палаты в США Сергею Миллиану.