Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, которая была сформирована в мае 2017 года с целью борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня.

«Несмотря на наличие существенных доказательств мошенничества во время выборов, многие штаты отказались предоставить Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

По словам Трампа, решение по роспуску Комиссии было принято, чтобы избежать «бесконечные судебные распри за счет средств налогоплательщиков». Согласно поручению американского президента, рассмотрением входивших в компетенцию комиссии вопросов займется Министерство внутренней безопасности страны.