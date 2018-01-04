СМИ узнали о намерении Иванки Трамп стать президентом США

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, утверждает журналист Майкл Вулфф в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

Издание New York Magazine, опубликовавшее выдержки из книги Вулффа, сообщает, что в книге речь идет не только «кухне» Белого дома, но и о сговоре, в который вступили Иванка Трамп и ее муж, советник Джаред Кушнер. В частности, они решили войти в администрацию США, чтобы в будущем Иванка смогла получить возможность баллотироваться на пост президента, сообщает «РИА Новости».

«Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты», — написал Вулфф.

Журналист также сообщает, что советник президента Стивен Бэннон «пришел в ужас», узнав о сговоре Иванки Трамп и Кушнера.

Как ожидается, книга Вулффа о жизни Белого дома поступит в продажу 9 января.

Напомним, ранее Администрация Трампа опровергла содержание книги журналиста Майкла Вулффа. В книге, помимо прочего, содержатся приписываемые экс-советнику Стивену Бэннону обвинения в «предательстве» в адрес Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.