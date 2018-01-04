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Трамп обсудил с президентом Чили ситуацию в Венесуэле

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Фото: Global Look Press/Melanie Bell
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Американский лидер Дональд Трамп обсудил с избранным президентом Чили Себастьяном Пинберой ситуацию в Венесуэле.

«Лидеры обсудили ухудшающуюся ситуацию в Венесуэлу и их взаимное желание увидеть восстановление демократии для народа Венесуэлы», — приводит текст сообщения Белого дома агентство «РИА Новости».

Трамп поздравил чилийского коллегу с победой на выборах, а также заявил о готовности совместно работать над решением вопросов, представляющих взаимный интерес.

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