Пушков прокомментировал расследование США о «вмешательстве» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выводы телеканала CNN о «российском расследовании» в США.

Политик отметил, что американские власти так и не нашли никаких доказательств «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году и подчеркнул, что обвинения в связях России и американского президента Дональда Трампа «выстроены на зыбучем песке».

«СNN подводит итоги «российского расследования». Признает: ничего не известно, нет утечек. Просто утекать нечему: досье выстроено на зыбучем песке», –– написал политик в Twitter.

СNN подводит итоги "росс. расследования". Признает: ничего не известно, нет утечек. Просто утекать нечему: досье выстроено на зыбучем песке. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 декабря 2017 г.

27 декабря президент США Дрнальд Трамп назвал «кучей мусора» досье, которое якобы содержит компромат на него.

«Досье — фальшивка. Это досье спонсировалось штабом Клинтон [Хилари] и национальным комитетом Демократической партии. ФБР не может (спустя всё это время) подтвердить утверждения из досье о связях Трампа с Россией. ФБР загнивает», — написал американский лидер в своем Twitter.

4 декабря Министерство юстиции США разрешило конгрессу допросить по так называемому делу РФ сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента Трампа.

Обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и связях с окружением Дональда Трампа начались после проигрыша на выборах кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. Россия неоднократно отвергала любые обвинения подобного характера, называя их абсурдными и бездоказательными.

30 декабря стало известно, что расследование «российского вмешательства» инициировано из-за того, что экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа, находясь в алкогольном опьянении обвинил Россию в наличии компромата на Хиллари Клинтон.