Трамп назвал «кучей мусора» досье на него

Президент США Дональд Трамп назвал «кучей мусора» досье, которое якобы содержит компромат на него и выразил недовольство работой ФБР.

Об этом глава Белого дома заявил в своем микроблоге.

«Досье фальшивка. Это досье спонсировалось штабом Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. ФБР не может (спустя все это время) подтвердить утверждения из досье о связях Трампа с Россией. ФБР загнивает», – цитирует его «Интерфакс».

Отмечается, что к созданию досье на Трампа причастна экс-госсекретарь США и бывший соперник на выборах Хиллари Клинтон.

Само досье на Трампа, в котором утверждается, что он связан с Москвой, составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом

4 декабря Министерство юстиции США разрешило конгрессу допросить по так называемому «делу РФ» сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента США Дональда Трампа.

Сейчас в США ведется несколько дел по подозрению во вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году. Фигурантами расследования стали экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн, экс-советник предвыборного штаба Джордж Пападопулос и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

Москва всегда отрицала свое вмешательства РФ в предвыборную кампанию в США.