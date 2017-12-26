Трамп ни разу не устроил прием в честь главы другого государства

Президент США Дональд Трамп ни разу не провел правительственный обед в Белом доме. Он является первым американским лидером за последние сто лет, нарушившим эту традицию, пишет газета The Washington Post.

Трамп пренебрежительно рассуждал о таких приемах, будучи кандидатом в президенты. Тогда он раскритиковал поступок экс-президента США Барака Обамы, устроившего в 2015 году правительственный обед для лидера КНР Си Цзиньпина, прибывшего в страну с государственным визитом. По мнению экспертов, подобные визиты являются важным инструментом дипломатии и включают в себя пышную церемонию приезда и торжественный ужин в Белом доме.

«Я бы не стал устраивать для Си Цзиньпина ужин, а предложил бы ему гамбургер из McDonald's и сказал, что нам пора вернуться к работе», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что нет никаких причин, из-за которых Трамп всё еще не устроил торжественного обеда, однако в администрации надеются, что ближайший государственный визит будет запланирован на начало 2018 года. На данный момент неизвестно, кто из лидеров государств прибудет в США с государственным визитом.

Ранее Трамп призвал американцев вновь взяться за работу после рождественских каникул, чтобы «снова сделать Америку великой».