Трамп прокомментировал возможную отставку замглавы ФБР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о грядущей отставке заместителя главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба.

«Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти на пенсию со всеми полагающимися ему выплатами. Осталось 90 дней?!!» — написал Трамп в Twitter.

FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017

Ранее газета Washington Post сообщила, что Эндрю Маккейб уйдет в отставку в начале 2018 года. Причина ухода с поста замглавы ФБР — скандал вокруг расследования вокруг экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Издание отмечает, что Маккейб покинет занимаемую должность в начале марта 2018 года. Тогда он сможет претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока.