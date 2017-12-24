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Трамп прокомментировал возможную отставку замглавы ФБР

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о грядущей отставке заместителя главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба.

«Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти на пенсию со всеми полагающимися ему выплатами. Осталось 90 дней?!!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Эндрю Маккейб уйдет в отставку в начале 2018 года. Причина ухода с поста замглавы ФБР — скандал вокруг расследования вокруг экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Издание отмечает, что Маккейб покинет занимаемую должность в начале марта 2018 года. Тогда он сможет претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока.

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