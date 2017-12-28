Захарова назвала вмешательством заявления США о давлении на избирателей в РФ

Заявления Госдепа США о давлении на кандидатов и избирателей в ходе выборной кампании является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявила 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что также США обвинили Россию в «применении строгих мер по отношению к независимым голосам» и неспособности соблюдать права человека в стране,

«Подобные заявления Госдепа — это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства», — сказала она.

Также представитель ведомства сообщила, что Россия передала послу США в РФ Джону Хантсману документ, предлагающий закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга.