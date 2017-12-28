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Захарова опровергла информацию СМИ о зарплатах сотрудников за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Никто в МИД РФ не получает командировочные в 147 тыс. рублей в сутки.

Об этом заявила в своем аккаунте на Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова в среду, 27 декабря, комментируя информацию, ранее распространенную СМИ.

«Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных», — цитирует ее ТАСС.

18 декабря портал iz.ru сообщил, как официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в годовщину убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова рассказала, что ее жизнь, как и жизнь многих других дипработников, разделилась на «до и после».

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