Захарова ответила на решение МИД Украины завести кота для защиты от «русокрыс»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в здании украинского внешнеполитического ведомства поселился кот Амбассадор, который будет представлять «украинско-кошачьи интересы страны», а также «защищать от русокрыс». Данное заявление ведомства она назвала «тупым и бессмысленным национализмом».

«Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» — написала она 27 декабря на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что «исход крыс не за горами». По ее словам, украинские коллеги уверенно идут ко дну, раз свою последнюю надежду они возлагают на котов.

Ранее в октябре Захарова призвала международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины в связи с законом об образовании.