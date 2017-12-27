Прямой эфир

Поляка с котом спасли после семи месяцев дрейфа в Индийском океане

0
Фото: Global Look Press/Valerie Koch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польского моряка спасли у берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Le Figaro.

Его самодельную лодку у северной оконечности острова 24 декабря обнаружила яхта, которая вызвала спасательные службы.

50-летний мужчина рассказал, что дрейфует в Индийском океане с мая текущего года. Тогда он отплыл с территории Кoмoр и направился в ЮАР в поисках работы.

Моряк передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую усовершенствовал собственными руками. Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили.

Единственным компаньоном поляка на протяжении всего этого времени был его кот. С собой у моряка были запасы еды на месяц. Кроме того, он занимался ловлей рыбы.

В октябре сообщалось, что корабль ВМС США спас двух девушек из Гонолулу с двумя собаками после пятимесячного дрейфа в Тихом океане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дрейфовавшей пять месяцев яхте обнаружили аварийный маяк
Пограничники РФ спасли украинца, дрейфовавшего в море на батуте

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017