Поляка с котом спасли после семи месяцев дрейфа в Индийском океане

Польского моряка спасли у берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Le Figaro.

Его самодельную лодку у северной оконечности острова 24 декабря обнаружила яхта, которая вызвала спасательные службы.

50-летний мужчина рассказал, что дрейфует в Индийском океане с мая текущего года. Тогда он отплыл с территории Кoмoр и направился в ЮАР в поисках работы.

Моряк передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую усовершенствовал собственными руками. Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили.

Единственным компаньоном поляка на протяжении всего этого времени был его кот. С собой у моряка были запасы еды на месяц. Кроме того, он занимался ловлей рыбы.

В октябре сообщалось, что корабль ВМС США спас двух девушек из Гонолулу с двумя собаками после пятимесячного дрейфа в Тихом океане.