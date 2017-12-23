Захарова назвала делегацию британских дипломатов «мимимишной»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «мимимишной» делегацию во главе с руководителем МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

22 декабря в Москве прошли переговоры министров двух стран Сергея Лаврова и Бориса Джонсона.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество России и Великобритании.

Так, российский министр отметил, что нынешние отношения находятся на низшей точке, но не по инициативе Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры были весьма своевременными и они могут положительно повлиять на взаимодействие Москвы и Лондона во всех областях.

Дипломат также прокомментировала в эфире телеканала «Россия 1» публикации в Times, где Джонсону не рекомендовали есть и пить в Москве.

Захарова подчеркнула, что из России еще никто голодным не уезжал, главу МИД Соединенного Королевства «накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию».

Сам Джонсон, который назвал себя русофилом и признал наличие русских корней, во время встречи с российскими студентами вспомнил, как в юности пел «Калинку» и ел пломбир в стаканчике в Москве.