МИД передал Хантсману документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

Россия передала послу США в РФ Джону Хантсману документ, предлагающий закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга.

Об этом заявила на брифинге 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 21 декабря послу США была передана памятная записка «относительно давних и системных устремлений Вашингтона воздействовать на происходящее в РФ в своих интересах», передает «РИА Новости».

Представитель МИД отметила, что в документе «снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы».

«Соответственно, дело за американской стороной», — подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе Хантсман заявил, что до тех пор, пока у Москвы и Вашингтона есть ядерные арсеналы таких размеров, элемент угрозы в отношениях будет сохраняться.