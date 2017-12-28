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Лавров пошутил о «вмешательстве» Москвы в выборы других стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава российского МИДа Сергей Лавров ответил шуткой на упоминание «вмешательства» Москвы в выборные кампании других государств. Министр в эфире НТВ заявил, что Россия в уходящем 2017 году проделала огромную работу, но так и не смогла отправить в отставку императора Японии.

«Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны», — иронично отметил Лавров. Дипломат добавил, что «императора японского снять не получается, через два года только».

«Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Ранее в четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что заявления Госдепа США о давлении на кандидатов и избирателей в ходе выборной кампании является прямым вмешательством во внутренние дела России.

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