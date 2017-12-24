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Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в российские выборы

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о случаях иностранного вмешательства в избирательный процесс в России. По ее словам, вмешательство в выборы проявилось в распространении ложной информации об их результатах.

«С первого дня, когда новый состав ЦИК заработал, с апреля 2016 года этот процесс идет постоянно. У нас есть опыт определенного вмешательства, влияния с разных сторон», — сообщила Памфилова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Глава ЦИК подчеркнула, что тот или иной повод о выборах интерпретируется «очень разнообразно».

«Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться, создается мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, всё плохо», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Она также отметила, что Центризбирком неоднократно испытывал проблемы с международными наблюдателями на выборах в России.

«И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать», — добавила глава ЦИК.

Ранее Элла Памфилова назвала публичное давление на нее и других членов комиссии в любом виде бессмысленными. Председатель ЦИК отметила, что при необходимости принятия решений она всегда опирается на Конституцию, законодательство и свои жизненные принципы.

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