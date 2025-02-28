Реклама
Сюжет:

Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер пятницы, 28 февраля, сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны противника были ликвидированы в период с 17:44 до 19:45 мск. В Telegram-канале ведомства уточняется, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пять — над Республикой Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон — над Калужской областью.

ПВО все тяжкие: как охраняют небо Донбасса комплексы «Тор»
Российские зенитчики работают против дронов ВСУ почти со стопроцентной эффективностью

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Так, восемь дронов сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над территорией Смоленской области.

