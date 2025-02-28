Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер пятницы, 28 февраля, сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны противника были ликвидированы в период с 17:44 до 19:45 мск. В Telegram-канале ведомства уточняется, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пять — над Республикой Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон — над Калужской областью.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Так, восемь дронов сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над территорией Смоленской области.