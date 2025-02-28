Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над пятью регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь БПЛА — над Курской, четыре — над Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над территорией Смоленской области.
Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Шесть дронов уничтожили над Республикой Крым, остальные два — над Брянской областью. Отмечалось, что БПЛА были сбиты в период с 19:15 до 21:40 мск.