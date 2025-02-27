ПВО все тяжкие: как охраняют небо Донбасса комплексы «Тор»

По мере истощения запасов артиллерийских снарядов и ракет, которые поставляют на Украину страны НАТО, враг всё больше полагается на использование дронов . Именно такие цели теперь основные для наших подразделений ПВО в зоне спецоперации. С учетом короткого времени разработки и запуска в производство, в зоне конфликта появляются всё новые и новые модели. А значит, зенитчики должны постоянно совершенствовать свои навыки. И они с этим справляются. Нередки случаи, когда боекомплект зенитно-ракетных комплексов используется почти со стопроцентной результативностью — например, в цель попадают семь из восьми противоракет, убедились корреспонденты «Известий», наблюдая за работой экипажа ЗРК «Тор» группировки «Центр» в Донбассе.

Эффективность работы российских ПВО

— Недавно был памятный боевой эпизод. Шел налет на командный пункт дивизиона — использовались и разведывательные БПЛА, и ударные. В тот день была интенсивная работа, отработали по целям полный боекомплект, восемь ракет, — рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор М-2» группировки «Центр» Никита Коткин.

В том бою зенитчики показали почти стопроцентную точность — сбили семь беспилотников. Офицер тогда работал на предыдущей версии зенитно-ракетного комплекса «Тор», где боекомплект ограничен восемью ракетами. На новой машине, недавно поступившей в подразделение, их уже в два раза больше. Кроме того, ЗРК получил и дополнительные комплекты бронезащиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

При этом самодельные средства защиты на «Торы» уже не устанавливают. Эти ЗРК поступают в армию со штатной дополнительной броней, разработанной в ходе СВО. Это фабричные экраны заводского производства.

— Была неплохая машина, на тот момент модификация «М1». Она тоже выполняла свою задачу без нареканий. Но новая модификация — «М-2» — намного лучше в плане и огневых возможностей, и электронного оснащения, — рассказывает Никита Коткин.

Он выпустился из военного училища в 2022 году и почти сразу попал в войска. Уже в ходе боев в зоне СВО успел поработать на разных типах боевых машин и получил очередное звание — старшего лейтенанта. Массовые налеты вражеских БПЛА приходится отражать регулярно. За один из таких эпизодов Никита получил медаль «За отвагу».

Сбитый «Шарк» и возвращение Switchblade

Одной из целей, недавно уничтоженной зенитчиками группировки «Центр», стал разведывательный БПЛА «Шарк». Этот украинский комплекс создан как удешевленное дополнение для дронов PD-1 и PD-2, которые были основными крупными разведчиками самолетного типа ВСУ в начале специальной военной операции.

Фото: пресс-служба группировки «Центр»

Именно такие разведывательные беспилотники, а также многомоторные БПЛА-бомбардировщики «Баба-яга» сейчас составляют большинство целей подразделений ПВО , рассказал заместитель командира расчета «Тор-М2» младший сержант Кирилл Рычков. С прошлого года изредка попадаются американские дроны-камикадзе Switchblade.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— У него высокая скорость. И на радаре я у себя не смогу понять, что это — Switchblade или какой-то другой беспилотник. Но когда мы взяли цель на сопровождение, то начальник расчета уже может визуально отличить. Машина у нас в принципе очень хорошая, поэтому для нее не составляет труда сбить его, — объясняет младший сержант Рычков.

Switchblade очень неудачно показали себя в начале СВО , хотя американцы и украинцы возлагали на них большие надежды. На практике же оказалось, что все достоинства пуска из контейнера и хороших летных характеристик свели на нет системы управления — они не были рассчитаны на применение по противнику, обладающему средствами радиоэлектронной борьбы. Однако в 2024 году после модернизации эти БПЛА вернулись на фронт. Судя по всему, этот тип машин у украинской стороны присутствует в небольших количествах и используется только против особо ценной боевой техники, в частности машин ПВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Иначе используются массовые коптеры «Баба-яга». Они ищут любые цели и атакуют их. С недавнего времени, по словам нашего собеседника, нередки и массовые налеты коптеров-бомбардировщиков этого типа.

— «Баба-яга» не имеет какой-то определенной цели. Она просто летит. Увидела технику — попробует ее сжечь. Увидела личный состав, атакует его. На нашем направлении даже одного человека атакует, — рассказывает Кирилл Рычков.

Его личное оружие — автомат АК-12 — снабжен глушителем, магазином увеличенной емкости и коллиматорным прицелом. Такие сборки часто делают его коллеги для ведения огня по крупным коптерам при обороне установок. Но Кирилл объясняет, что такой комплект стал для него привычен со времени мобилизации, так он начинал свою службу в пехоте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Попал сначала на сватовское направление, в пехоту. Вначале это было всё жутковато, так скажем. А потом со временем привык, и уже работаешь, и нет страха, — уверяет он.

Боевое дежурство «Тунгуски»

Ранее «Известия» рассказывали, как несут боевое дежурство зенитные ракетно-пушечные установки «Тунгуска» 110-й бригады 51-й Донецкой армии. На счету экипажа одной из них десятки подбитых дронов самолетного типа, включая и польский дрон Fly Eye. И это притом, что бойцы не считают сбитые многомоторные коптеры типа «Баба-яги».

Для прикрытия «Тунгусок» выделяются бойцы с различными средствами радиоэлектронной борьбы, пулеметами и дробовиками. Даже в момент, когда установка спрятана в укрытии в ожидании целей, снаружи дежурит боец для обороны от БПЛА-камикадзе, если таковые смогут долететь до этого района.