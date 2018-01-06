Автор книги о Трампе не исключил его отставки

Автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампе» журналист Майк Вольф не исключил отставки президента США Дональда Трампа. По его мнению, книга может произвести «эффект голого короля».

Журналист утверждает, что рассказанная им история показывает, что Трамп не пригоден к работе на должности главы Белого дома, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп назвал книгу журналиста Майка Вольфа «полной фантазией». По его словам, она содержит в себе «таблоидные сплетни, полные мошеннических утверждений».

При этом глава государства отметил, что не собирается подавать в суд на журналиста и издателей.