СМИ узнали о давлении Трампа на главу Минюста в «российском деле»

Президент США Дональд Трамп прибегнул к помощи юриста, чтобы заставить главу Минюста Джеффа Сешна отказаться от самоустранения в расследовании «российского дела», сообщили американские СМИ.

Как сообщил источник New York Times, соответствующая информация стала известна спецпрокурору по «делу РФ» Роберту Мюллеру и его команде. В частности, они узнали, что Трамп попросил юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана уговорить Сешнса не брать самоотвод в деле о приписываемых России атаках хакеров, передает ТАСС.

Источники утверждают, что юристу, тем не менее, не удалось повлиять на решение Сешнса, Макган вернулся к Трампу ни с чем, что привело главу Белого дома в ярость. Издание отмечает, что такая реакция Трампа была вызвана тем, что он считал Сешнса «своим человеком» в расследовании «российского дела», так как был уверен, что глава Минюста занимает сторону президента. С самоотводом же Трамп по сути потерял контроль над ходом расследования.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс в мае подавал президенту Дональду Трампу прошение об уходе в отставку из-за скандала по «российскому делу», однако глава Белого дома, ранее требовавший этой отставки и называвший главу минюста «идиотом», отказался увольнять его.

Сешнс при этом все же смог взять самоотвод в расследовании «российского дела», мотивируя это желанием избежать конфликта интересов.