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Расследование по делу РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы главы государства в 2016 году было инициировано из-за того, что экс-советник Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос в разговоре с австралийским дипломатом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил Россию в наличии сведений, очерняющих Хиллари Клинтон. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

О якобы наличии у Москвы подобной информации Пападопулос рассказал в мае 2016 года во время встречи с неким австралийским дипломатом в одном из баров Лондона. По данным издания, экс-советник употребил изрядное количество спиртного. При этом источник не сообщил, что именно было сказано дипломату, однако, по данным издания, за три недели до встречи Пападопулосу сообщили, что у российских властей есть тысячи электронных писем Клинтон, добытых специально для дискредитации ее предвыборной кампании.

Об информации, доложенной дипломату, австралийские власти сообщили американским коллегам спустя еще два месяца после разговора, когда организация WikiLeaks начала распространять связанные с Клинтон послания. Утверждается, что именно этот разговор послужил поводом для начала расследования приписываемого РФ вмешательства в предвыборную гонку США Федеральным бюро расследований.

В 2016 году после победы республиканца Дональда Трампа в сторону РФ посыпались обвинения в якобы вмешательстве и оказании содействия Трампу. Россия неоднократно отмечала бездоказательность и абсурдность данных обвинений. 30 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал обвинения частью внутриполитической борьбы в Штатах.

На данный момент ФБР ведет несколько расследований по этому делу, среди фигурантов — бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, экс-советник избирательного штаба Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт. При этом в октябре Пападопулос сознался в даче ложных показаний про общение с иностранцами во время предвыборной кампании Трампа. 

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