Посол РФ назвал внутриполитической борьбой обвинения США во вмешательстве

Обвинения США во вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов — часть внутриполитической борьбы в Штатах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дело в том, что так называемая русская тема, русское вмешательство — это <...> разменная карта в политической борьбе в Соединенных Штатах Америки. Недовольная проигрышем в выборах сторона решила использовать этот фактор для того, чтобы обелить себя, списать свое поражение, обвинив в данном случае Россию во всех грехах», — сказал дипломат в интервью русскоязычному телеканалу RTVi.

В 2016 году на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп, который обошел кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. После этого в сторону РФ посыпались обвинения в якобы вмешательстве в выборы и оказании содействия Трампу. Новоизбранного президента США также обвинили в связях с Москвой.

Россия неоднократно отмечала бездоказательность и абсурдность данных обвинений.