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Путин призвал пристально следить за работой зарубежных компаний в сети во время выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин призвал обращать пристальное внимание на деятельность иностранных организаций в интернете во время президентской избирательной кампании. Такое заявление глава государства сделал в понедельник, 25 декабря, в ходе встречи с руководством палат Федерального собрания.

«Ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь», — подчеркнул российский лидер.

Днем ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о непрерывном иностранном вмешательстве в избирательный процесс в России. «С первого дня, когда новый состав ЦИК заработал, с апреля 2016 года этот процесс идет постоянно. У нас есть опыт определенного вмешательства, влияния с разных сторон», — отметила она.

В середине декабря с похожим заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он указал, что вмешательством в российские выборы, в частности, занимается американское посольство, «в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий».

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря.

Власти США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского лидера в 2016 году. На данный момент ведется несколько расследований по этому делу. Фигурантами являются экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, экс-советник избирательного штаба Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

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