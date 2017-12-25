Совфед подготовил поправки в закон для предотвращения вмешательства в выборы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что комиссией по противодействию вмешательства во внутренние дела России подготовлены поправки в законодательство. Они необходимы на случай попыток вмешательства в выборы президента России, которые состоятся весной 2018 года.

«Не должно быть спонтанных изменений в закон. Такие предложения будут внесены, думаю, в течение первой половины следующего года, если будут необходимы», — сказал Матвиенко на пресс-конференции в понедельник, 25 декабря, передает «Интерфакс».

Ранее в декабре Валентина Матвиенко сообщила, что американское руководство пытается присоединиться к славе России, заявляя, что США победили террористов в Сирии.