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Матвиенко осудила решение США о поставках оружия Киеву

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Решение Вашингтона о поставках оружия Киеву препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что это очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями», — приводит ее слова ТАСС.

Замглавы МИДа Григорий Карасин также заявил, что решение США представляет опасность и препятствует реализации Минских соглашений.

Как сообщал портал iz.ru, администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin.

В прессе появились сведения, что речь идет о предоставлении Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму $47 млн.

До этого Госдепартамент США выдал американской компании лицензию на поставки Украине летального оружия.

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