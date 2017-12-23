США временно лишили Украину ряда торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп заявил об исключении Украины из-под действия Генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий украинских властей по защите интеллектуальных прав собственности.

«Я принял решение о том, что будет правильным приостановить действие преференций, вводимых в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины», — обратился президент к руководству конгресса. Текст его письма распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп планирует одобрить поставки противотанковых комплексов Киеву.