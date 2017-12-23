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Трамп намерен одобрить поставки противотанкового оружия на Украину

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Дональд Трамп планирует разрешить поставки противотанковых комплексов украинским властям.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, Трамп одобрит поставку Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму $47 млн. При этом украинская сторона сможет приобрести дополнительные боеприпасы.

По данным телеканала, в партию вооружения «могут быть включены комплексы Javelin ("Джавелин") американского производства».

Как ранее писал портал iz.ru, в Кремле прокомментировали поставки летального оружия на Украину. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Госдепартамента может обострить ситуацию в Донбассе.

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