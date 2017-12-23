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В МИД РФ назвали опасным решение США о поставках оружия Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Решение США о поставках оружия Киеву представляет опасность и угрожает срывом мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) России Григорий Карасин.

«Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий», — сказал дипломат.

По его словам, планы Соединенных Штатов Америки мешают выполнению Минских соглашений и подталкивают Киев на реализацию силового сценария в Донбассе, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Госдепартамент США выдал американской компании лицензию на поставки Украине летального оружия.

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