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Белый дом одобрил поставки противотанковых ракет Украине

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Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
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Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. 

После соблюдения этой формальности план поставок уйдет в конгресс, который обязан за месяц рассмотреть его и передать на одобрение Госдепартамента США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства Associated Press.

В прессе появились сведения, что речь идет о предоставлении Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму $47 млн. 

Это уже вторая партия вооружения, которая будет направлена на Украину. Ранее СМИ выяснили, что Вашингтон направит Киеву крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму $41,5 млн.

Как сообщал iz.ru, представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал бюджет Пентагона, в котором предусмотрено выделение $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения и техники, а также на подготовку украинских военных.

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