Прямой эфир
Сюжет:

ЦИК назвала число желающих участвовать в выборах-2018

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия России по состоянию на 25 декабря получила от 18 партий и 25 самовыдвиженцев уведомление о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства.

«По состоянию на сегодняшний день, на 25 декабря в ЦИК России поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах президента России от 18 партий и 25 граждан, которые идут как самовыдвиженцы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря.

Сегодня, 25 декабря, ЦИК утвердила документы лидера «Яблока» Григория Явлинского.

Также документы на выдвижение в президенты РФ подала и телеведущая Ксения Собчак.

Однако, по мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, достойной альтернативы на выборах действующему президенту РФ Владимиру Путину нет. 

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах-2018
Совфед подготовил поправки в закон для предотвращения вмешательства в выборы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017