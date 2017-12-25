ЦИК назвала число желающих участвовать в выборах-2018

Центральная избирательная комиссия России по состоянию на 25 декабря получила от 18 партий и 25 самовыдвиженцев уведомление о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства.

«По состоянию на сегодняшний день, на 25 декабря в ЦИК России поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах президента России от 18 партий и 25 граждан, которые идут как самовыдвиженцы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря.

Сегодня, 25 декабря, ЦИК утвердила документы лидера «Яблока» Григория Явлинского.

Также документы на выдвижение в президенты РФ подала и телеведущая Ксения Собчак.

Однако, по мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, достойной альтернативы на выборах действующему президенту РФ Владимиру Путину нет.

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