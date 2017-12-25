Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты России
Телеведущая Ксения Собчак подала в понедельник в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива».
Собчак вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган — политический совет. Кандидатом в президенты она была утверждена на съезде партии 23 декабря.
В соответствии с законом при выдвижении от партии кандидат лично должен прийти в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не позднее 12 января и подать пакет документов. Он включает в себя заявление о согласии баллотироваться, протокол съезда с решением о выдвижении, сведения о доходах, судимостях и имуществе за рубежом.
Кандидаты в президенты от непарламентских партий, к которым относится «Гражданская инициатива», нужно будет на этапе регистрации собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. При этом на каждый регион страны должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее в понедельник съезд Партии добрых дел выдвинул кандидатом в президенты РФ журналистку Екатерину Гордон.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.