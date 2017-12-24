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ЦИК напомнил о процедуре признания кандидатами желающих избираться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Представление документов желающими баллотироваться в президенты России еще не делает их кандидатами автоматически, напомнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

То есть это не означает, «что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов», пояснил секретарь рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК Евгений Шевченко.

Поданные претендентами документы «проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений», уточнил он. Только после такой проверки ЦИК может зарегистрировать кандидата или отказать ему.

«Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», — цитирует ТАСС слова представителя ЦИК. 

Основанием для отказа в регистрации может стать отсутствие положенных документов, нарушение процедуры выдвижения или несоответствие личных данных заявителя требованиям закона. Среди последних Шевченко упомянул отсутствие гражданства РФ, непогашенную судимость или возраст до 35 лет.

Как сообщал iz.ru, в воскресенье, 24 декабря, ЦИК увеличил свой рабочий день в связи с большим количеством желающих подать документы на участие в президентских выборах. 

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru. 

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