Екатерину Гордон выдвинули кандидатом в президенты от «Партии добрых дел»

Съезд «Партии добрых дел» выдвинул кандидатом в президенты России журналистку Екатерину Гордон, сообщил журналистам глава партии Андрей Кириллов.

«Екатерина Гордон выдвинута кандидатом в президенты от «Партии добрых дел», все делегаты съезда партии проголосовали за нее единогласно», — цитирует Кириллова ТАСС.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее пригласили принять участие в выборах президента России. По ее словам, с таким предложением к ней обратился лично руководитель «Партии добрых дел».

24 декабря Гордон прокомментировала предвыборную программу телеведущей и кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак. По ее словам, программа похожа на «откровенный политический плагиат».