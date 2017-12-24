Гордон обвинила Собчак в политическом плагиате

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о планах баллотироваться на пост президента России, прокомментировала предвыборную программу телеведущей и кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак.

«То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, которое я озвучила всем ведущим СМИ 21 ноября, то отчего бы ей честно, если она способна на это «честно», не объединяться с теми, кто хочет того же», — считает Гордон. Журналистка добавила, что Собчак «декларирует и присваивает лозунги, к которым не имеет отношения».

Как ранее сообщал портал iz.ru, предвыборный второй съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу выдвинул Собчак кандидатом на выборы президента РФ. На съезде партии была представлена ее предвыборная программа.

Напомним, на съезде «Единой России» председатель партии и премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил о поддержке партией самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина. О своем намерении принять участие в выборах также заявили Владимир Жириновский, Павел Грудинин и другие.