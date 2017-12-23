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Собчак опубликовала предвыборную программу

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Журналистка Ксения Собчак, ставшая кандидатом на пост президента РФ от «Гражданской инициативы», представила свою предвыборную программу на съезде партии.

Программа, разделенная на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика», включает в себя 123 пункта, которые Собчак назвала «123 трудных шага». 

Среди реформ, предлагаемых кандидатом от «Гражданской инициативы», легализация однополых браков. 

«Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания», — говорится в программе Собчак. 

Как писал портал iz.ru, Собчак заявила об участии в президентских выборах 18 октября. Тогда она заявила, что не имеет политической программы и позиционирует себя как кандидата «против всех». 

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