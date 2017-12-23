Собчак опубликовала предвыборную программу
Журналистка Ксения Собчак, ставшая кандидатом на пост президента РФ от «Гражданской инициативы», представила свою предвыборную программу на съезде партии.
Программа, разделенная на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика», включает в себя 123 пункта, которые Собчак назвала «123 трудных шага».
Среди реформ, предлагаемых кандидатом от «Гражданской инициативы», легализация однополых браков.
«Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания», — говорится в программе Собчак.
Как писал портал iz.ru, Собчак заявила об участии в президентских выборах 18 октября. Тогда она заявила, что не имеет политической программы и позиционирует себя как кандидата «против всех».