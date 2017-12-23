Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» самовыдвижения Путина

«Единая Россия» считает правильным решение президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборы 2018 года, хотя была бы рада видеть его своим кандидатом.

Об этом заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал «Единую Россию» партией президента и заявил о намерении ее членов поспособствовать победе Путина на выборах.

«Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост... Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства», — подчеркнул Медведев.

Как сообщал портал iz.ru, Путин на съезде «Единой России» заявил, что партия добилась лидерства за счет своих «реальных дел», и отметил ее высокий уровень сотрудничества с властями.

Путин объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года в среду, 6 декабря, в Нижнем Новгороде во время митинга-концерта, посвященного 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Кандидатами на пост главы государства также стали Владимир Жириновский, Павел Грудинин и другие. Подробная информация о выборах 2018 года доступна в сюжете портала iz.ru.