Путин призвал относиться к оппозиции с уважением

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости относиться к оппозиции с уважением. Соответствующее заявление российский лидер сделал, выступая на 17-м съезде партии «Единая Россия».

«Оппозиция — должна иметь ясную программу позитивных действий, а не говорить власти, что не так, власть и сама это знает», — сказал президент.

Глава государства также заявил о необходимости расширения механизмов демократии.

«Нужно и дальше расширять механизмы демократии в России, с уважением относиться к дееспособной оппозиции», — сказал Путин.