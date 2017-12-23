Прямой эфир

Путин призвал относиться к оппозиции с уважением

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости относиться к оппозиции с уважением. Соответствующее заявление российский лидер сделал, выступая на 17-м съезде партии «Единая Россия».

«Оппозиция — должна иметь ясную программу позитивных действий, а не говорить власти, что не так, власть и сама это знает», — сказал президент.

Глава государства также заявил о необходимости расширения механизмов демократии.

«Нужно и дальше расширять механизмы демократии в России, с уважением относиться к дееспособной оппозиции», — сказал Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал причину лидерства «Единой России»
Путин призвал россиян к национальному согласию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017