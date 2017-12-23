Путин призвал россиян к национальному согласию

Только в условиях национального согласия можно добиться развития России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Национальное согласие — залог реализации поставленных задач», — отметил глава государства на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

По словам Путина, для достойного будущего страны необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения.

Президент РФ добавил, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.

«Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — сказал президент.