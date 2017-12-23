Медведев рассказал об обновлениях в социальной политике с 2018 года

С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен до 85% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 85% от прожиточного минимума.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия».

Он также отметил, что с 1 января зарплаты 2 млн сотрудников бюджетной сферы проиндексируют на 4%.

Как сообщал портал iz.ru, Госдума на прошлой неделе приняла закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума к 2019 году.