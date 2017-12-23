Партия малого бизнеса РФ выдвинула Сидорова кандидатом в президенты

Партия малого бизнеса России выдвинула своего председателя, предпринимателя Юрия Сидорова кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году.

Решение принято на съезде движения 23 декабря.

Предвыборная программа кандидата предполагает реформы в здравоохранении, сельском хозяйстве, науке, образовании и национальной безопасности РФ.

Юрий Сидоров в 1989 году создал малое предприятие по лесозаготовке, производству строительных материалов и торговля лесоматериалами.

В 2012 году вместе с единомышленниками он запустил работу Партии малого бизнеса России, которая была зарегистрирована в 2016 году.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.