«Гражданская инициатива» выдвинула Собчак кандидатом на выборы-2018

Предвыборный второй съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу выдвинул кандидатом на выборы президента России известную телеведущую, общественного деятеля Ксению Собчак.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии Андрея Нечаева, политсовет поддержал выдвижение Собчак на выборы президента РФ в 2018 году единогласно и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

Председатель счетной комиссии Филипп Володяев заявил, что, согласно результатам тайного голосования, 96 кандидатов проголосовали за выдвижение телеведущей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, выступила в роли певицы на гала-концерте проекта «Новая фабрика звезд».