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Грудинин выдвинут официальным кандидатом в президенты от КПРФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин официально выдвинут в кандидаты для участия в выборах президента РФ в 2018 году.

Кандидатуру Грудинина XVII предвыборный съезд ЦК КПРФ поддержал практически единогласно, сообщил лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов.

Как ранее писал портал iz.ru, кандидатура Грудинина была единственной, выдвинутой на голосование на съезде.

В новейшей истории России председатель ЦК партии Геннадий Зюганов выдвигал свою кандидатуру на пост президента от КПРФ четыре раза.

Избирательная кампания перед выборами президента РФ официально стартовала 18 декабря. По решению Совета Федерации России выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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