Лидер «Коммунистов России» будет участвовать в выборах президента

Партия «Коммунистов России» выдвинет кандидатом в президенты РФ своего лидера Максима Сурайкина. Об этом будет объявлено на отчетно-выборном съезде, который пройдет в воскресенье, 24 декабря.

Ранее сам политик заявлял, что будет участвовать в президентских выборах при условии, что его кандидатуру поддержат члены партии, передает РИА «Новости».

Сурайкин рассказал, что на отчетно-выборном съезде будут переизбраны руководящие органы партии, а также рассмотрен вопрос об участии в выборной кампании.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. О намерении принять в них участие заявляли действующий президент страны Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, ведущая Ксения Собчак и многие другие.