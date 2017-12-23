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Рашкин раскрыл причины отказа Зюганова участвовать в выборах президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов принял решение отказаться от участия в выборах президента РФ в связи с тем, что ему будет тяжело вести кампанию. Глава коммунистов объяснил свое решение необходимостью обновления в партии, рассказал РБК первый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК Валерий Рашкин.

«Партии нужно новое лицо. В кандидаты выдвинут хозяйственник, руководитель, который сохранил коллектив, чье предприятие дает полный социальный пакет и «стоит на ногах», — пояснил Рашкин.

По его словам, Зюганов аргументировал предложение кандидатуры Грудинина тем, «что он давно работает в политике, имеет победные результаты в Ленинском районе Московской области и «его поддерживает непартийная среда патриотов и сторонников».

Ранее сам Зюганов призвал не строить домыслы и догадки по поводу кандидата, которого партия выдвинет на пост президента страны в 2018 году. Валерий Рашкин заявлял, что кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина является единственной, которую выдвигает КПРФ на президентские выборы в 2018 году.

В новейшей истории России председатель ЦК партии Геннадий Зюганов выдвигал свою кандидатуру от КПРФ четыре раза. 

Избирательная кампания перед выборами президента РФ официально стартовала 18 декабря. По решению Совета Федерации России выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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