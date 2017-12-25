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Миронов заявил об отсутствии альтернативы Путину на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты, так как на сегодняшний день достойной альтернативы Владимиру Путину нет. 

«Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост», — сказал Миронов на съезде партии 25 декабря. 

Миронов отметил, что партия поддержит на выборах кандидатуру Владимира Путина. По его словам, последние решения главы государства очень близки программе партии. Глава «Справедливой России» также рассчитывает, что представители партии войдут в избирательный штаб Путина, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 

Владимир Путин примет участие в предвыборной гонке как самовыдвиженец.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

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