«Справедливой России» рекомендовали поддержать Путина на выборах
Первый заместитель председателя «Справедливой России» Михаил Емельянов после заседания президиума центрального совета заявил, что съезду рекомендовали поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ.
«Поддержим Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 год.
Лидер партии Сергей Миронов отметил, что партия не будет выдвигать своего кандидата. При этом он добавил, что члены «Справедливой России» войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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