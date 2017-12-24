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«Справедливой России» рекомендовали поддержать Путина на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя «Справедливой России» Михаил Емельянов после заседания президиума центрального совета заявил, что съезду рекомендовали поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Поддержим Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 год.

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что партия не будет выдвигать своего кандидата. При этом он добавил, что члены «Справедливой России» войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России

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