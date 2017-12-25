ЦИК утвердил документы Явлинского

Документы на выдвижение в президенты России Григория Явлинского, являющегося лидером «Яблока», утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Кандидат получил разрешение на открытие специального избирательного счета, уполномоченные Явлинского также зарегистрированы.

Это решение ЦИК приняла в понедельник.

Портал iz.ru сообщил, что телеведущая Ксения Собчак подала в понедельник в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Ранее в понедельник съезд Партии добрых дел выдвинул кандидатом в президенты РФ журналистку Екатерину Гордон.

Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Действующий глава государства примет участие в предвыборной гонке как самовыдвиженец.