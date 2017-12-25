«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах-2018

Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта 2018 года, сообщает ТАСС.

Решение было принято большинством голосов.

Сама партия отказалась от участия в выборах со своим кандидатом и готова присоединиться к инициативной группе по выдвижению Путина.

На выборах 2012 года от «Справедливой России» выдвигался ее лидер Сергей Миронов, занявший по итогам голосования последнее место. По его мнению, на сегодняшний день достойной альтернативы Владимиру Путину нет.

Сам действующий глава государства примет участие в предвыборной гонке как самовыдвиженец.

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