ЦИК принял у Навального документы для выдвижения на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла у Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения на участие в президентских выборах.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Как отмечает агентство, Навальный не представляет какую-либо политическую партию, он подал документы как самовыдвиженец.

Как сообщал портал iz.ru, ЦИК в воскресенье продлила рабочий день в связи с большим количеством желающих подать документы для участия в президентской гонке.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта следующего года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.